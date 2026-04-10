Путешествующий журналист: Рассказывайте читателю о, казалось бы, незначительных деталях

Создание продающего контента о туризме — одна из тем, которую обсудили в первый день Дальневосточного МедиаСаммита (12+), проходящего в Биробиджане с 9 по 12 апреля. Своим опытом с начинающими блогерами и студентами поделилась путешествующий журналист Елена Титок, сообщает корр. ИА EAOMedia.
Начиная общение с аудиторией в рамках мастер-класса, журналист рассказала о поездке в государственный природный заповедник «Бастак» в ЕАО. Экскурсия, которая состоялась в «нулевой» день МедиаСаммита, оставила самые положительные эмоции у Елены Титок.
Я получила огромное удовольствие от прогулки по заповеднику и с удовольствием упомяну об этом в своих подборках о Еврейской автономной области", — заверила Елена Титок.
В этом эксперта МедиаСаммита поддержала модератор мероприятия, журналист и блогер Мария Стеблянко.
Обсуждая главную тему мастер-класса, эксперт дала ряд полезных советов по созданию контента о путешествиях. По ее словам, читатели любят подробности о, казалось бы, незначительных деталях. Например, что нужно надеть и прихватить с собой в качестве дополнительного «обмундирования».
Обсуждая тему взаимодействия с аудиторией, Елена Титок подчеркнула, что главное — это личное внимание к читателю:
У меня отлично работают опросы. Это хороший способ познакомится с аудиторией, узнать что-то новое о читателях, что им интересно. Второй способ — это конкурсы. Подписчики всегда приходят, даже если коллаборация идет с каналом, где минимальная аудитория. Еще один способ активизировать подписчиков — задавать вопросы в конце поста. Если тема действительно зацепила, то комментарии обеспечены".
Мастер-класс прошел в формате живого общения и вызвал неподдельный интерес у начинающих блогеров. Сразу после мероприятия Елена Титок отправилась на прогулку по Биробиджану. Цель обзорной экскурсии — написание материала о столице Еврейской автономной области. По словам спикера, этой информацией заинтересовалась одна из популярных площадок о путешествиях.
