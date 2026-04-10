Вероятность магнитных бурь на Земле 10−12 апреля достигла 90%

Ученые исключили сильные магнитные бури в этот период.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Вероятность слабых магнитных бурь в период с 10 по 12 апреля, вызванных влиянием на Землю корональной дыры, достигла 90%. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Модели показывают высокие (на уровне 90%) вероятности слабых магнитных бурь и возмущений на предстоящие трое суток, с пятницы по воскресенье. На Солнце наблюдается корональная дыра средних размеров. По расчетам первые признаки ее воздействия на планету должны были появиться уже в интервале между 06:00 и 09:00 часами по Москве, но пока их нет», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что сильные магнитные бури на Земле в этот период исключены.