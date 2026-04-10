Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доставят ли Благодатный огонь из Иерусалима в Воронеж в 2026 году?

11 апреля делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву.

Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова 11 апреля доставят в Россию, об этом сообщается на сайте Фонда Андрея Первозванного.

Фонд много лет традиционно работает в тесном сотрудничестве с профильными ведомствами Государства Израиль, Иерусалимским Патриархатом.

«В текущей сложной геополитической обстановке Фонд осуществляет свою миссию в полном соответствии с решениями официальных властей Государства Израиль и благословением Патриарха Иерусалимского Феофила III. Мы благодарим наших партнеров за стремление содействовать в получении Фондом Андрея Первозванного Благодатного огня и в его принесении в Россию», — говорится в сообщении.

Накануне Великой Субботы, 10 апреля, делегация Фонда Андрея Первозванного примет участие в молитве о мире на Святой Земле, которую возносит Патриарх Иерусалимский Феофил III.

Благодатный огонь доставят в аэропорт Внуково вечером 11 апреля. Делегация принесет Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения.

По информации Фонда, Благодатный огонь также доставят в другие города России, среди которых указан Воронеж.

Трансляцию из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме будут вести федеральные телеканалы НТВ, Первый канал и Россия 1.