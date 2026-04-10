Доставят ли Благодатный огонь из Иерусалима в Воронеж в 2026 году?

Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова 11 апреля доставят в Россию, об этом сообщается на сайте Фонда Андрея Первозванного.
Фонд много лет традиционно работает в тесном сотрудничестве с профильными ведомствами Государства Израиль, Иерусалимским Патриархатом.
«В текущей сложной геополитической обстановке Фонд осуществляет свою миссию в полном соответствии с решениями официальных властей Государства Израиль и благословением Патриарха Иерусалимского Феофила III. Мы благодарим наших партнеров за стремление содействовать в получении Фондом Андрея Первозванного Благодатного огня и в его принесении в Россию», — говорится в сообщении.
Накануне Великой Субботы, 10 апреля, делегация Фонда Андрея Первозванного примет участие в молитве о мире на Святой Земле, которую возносит Патриарх Иерусалимский Феофил III.
Благодатный огонь доставят в аэропорт Внуково вечером 11 апреля. Делегация принесет Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения.
По информации Фонда, Благодатный огонь также доставят в другие города России, среди которых указан Воронеж.
Трансляцию из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме будут вести федеральные телеканалы НТВ, Первый канал и Россия 1.