В Перми временно изменят маршруты автобусов из-за ремонта улицы Борчанинова

С 10 апреля в Перми начнут действовать временные изменения в работе общественного транспорта. Это связано с ремонтом улицы Борчанинова. Корректировки затронут сразу несколько автобусных маршрутов: № 2, 15, 20, 53, 67 и 7 т.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, автобусы № 2, 15, 20 и 7 т при движении со стороны Центрального рынка будут объезжать перекрытый участок по улицам Екатерининской и Крисанова. Маршрут № 53 направят по улицам Луначарского и Попова. Автобус № 67 изменит схему движения в обе стороны: он будет проходить по улице Крисанова, а также по Екатерининской или Луначарского — в зависимости от направления.
На время ремонта остановка «Улица Ленина» не будет обслуживаться. Вместо неё пассажирам предлагают пользоваться ближайшими остановками — «Универсам», «Улица Пушкина» и «Улица Попова».