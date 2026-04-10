В Перми временно изменят маршруты автобусов из-за ремонта улицы Борчанинова

Как сообщили в городском департаменте транспорта, автобусы № 2, 15, 20 и 7 т при движении со стороны Центрального рынка будут объезжать перекрытый участок по улицам Екатерининской и Крисанова. Маршрут № 53 направят по улицам Луначарского и Попова. Автобус № 67 изменит схему движения в обе стороны: он будет проходить по улице Крисанова, а также по Екатерининской или Луначарского — в зависимости от направления.