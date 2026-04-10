Российские банки с 1 июля начнут указывать ИНН при переводах через СБП

С 1 июля 2026 года все банки, входящие в Систему быстрых платежей (СБП), будут передавать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) клиента при выполнении финансовых операций. Об этом стало известно в ходе форума «Антифродум 2026», передаёт ТАСС.
Как рассказал Никита Юрков, руководитель направления «Антифрод СБП» в операционно-технологическом департаменте НСПК, ИНН станет обязательным элементом в операциях СБП. Это нововведение направлено на борьбу с дропперами — людьми, использующими чужие банковские карты и счета для незаконных операций.
Дропперы часто меняют номера телефонов, перевыпускают карты, открывают новые счета и даже переоформляют паспорта, чтобы избежать обнаружения. Однако ИНН остаётся неизменным, что делает его важным инструментом для идентификации.
Юрков подчеркнул, что использование ИНН как универсального идентификатора значительно усложнит работу дропперам. Это нововведение позволит выявлять риски и предотвращать мошенничество не только в рамках СБП, но и в платёжной системе «Мир».
