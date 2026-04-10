«Я много слушал, как он говорит»: отец Илона Маска высказался о Владимире Путине

Эррол Маск назвал Владимира Путина уверенным и рациональным лидером.

Источник: Комсомольская правда

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск высоко оценил президента России Владимира Путина. Он назвал российского лидера рациональным человеком, который твердо стоит на своем и принимает взвешенные решения.

«Я много слушал, как он говорит. Очень рациональный, стабильный, сильный в своей позиции, уверенный в своей позиции», — уточнил Маск в беседе с ТАСС.

Бизнесмен также отметил рациональность американского президента Дональда Трампа. Он подчеркнул, что у Трампа накоплен огромный жизненный опыт. Эррол Маск выразил надежду, что Путин и Трамп снова начнут общаться напрямую, поскольку, по его мнению, они быстро смогут договориться по многим вопросам.

Ранее Эррол Маск уже делился теплыми впечатлениями от России. Он восхищался искрящейся чистотой московских улиц и назвал страну будущим для всего цивилизованного мира.

