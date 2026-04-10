В Калининградской области открыли сезон сбора грибов

В Калининградской области пошли грибы — сморчки, сморчковые шапочки. Их пока не очень много, но грибники уже начали «охоту». О первых выездах в леса сообщат группа «Грибы и грибники Калининградской области» в «ВК».
Бывалые грибники советуют искать сморчковые шапочки в лиственных леса, на границе лиственных и хвойных кварталов, в ивняк, березах, ольхе.
«Гриб очень любит заросли бузины, опушки лесов, старые заросли крапивы… …В нашей области есть во всех районах. Но побегать, поискать надо…», — говорят грибники.
Внимание! Собирайте только те грибы, которые вы хорошо знает и те, в которых вы уверены. Не стоит рисковать!