Воронежцы стали чаще расплачиваться по QR-коду и биометрии

Воронежское отделение Банка России отмечает рост популярности у воронежцев безналичных расчетов с использованием QR-кодов и биометрии. По данным источника, в 2025 году жители Воронежской области провели по банковским картам 1,2 миллиарда операций на сумму 2,1 триллиона рублей. Из них 98% — по безналичному расчету. Чаще всего воронежцы оплачивали товары и услуги.
2% операций были снятием наличных денег через банкоматы. Причем эксперты отмечают, что таких операций за год стало на 6% меньше.
Вслед за странной в целом в Воронежской области активно развивается оплата по QR-коду и биометрии. В прошлом году объем этих транзакций вырос на 43% и составил 57,3 млрд рублей.
