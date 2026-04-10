Воронежцы стали чаще расплачиваться по QR-коду и биометрии

Воронежское отделение Банка России отмечает рост популярности у воронежцев безналичных расчетов с использованием QR-кодов и биометрии. По данным источника, в 2025 году жители Воронежской области провели по банковским картам 1,2 миллиарда операций на сумму 2,1 триллиона рублей. Из них 98% — по безналичному расчету. Чаще всего воронежцы оплачивали товары и услуги.