Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцы стали чаще расплачиваться по QR-коду и биометрии

За год жители региона провели по банковским картам 1,2 миллиарда операций.

Источник: Комсомольская правда

Воронежское отделение Банка России отмечает рост популярности у воронежцев безналичных расчетов с использованием QR-кодов и биометрии. По данным источника, в 2025 году жители Воронежской области провели по банковским картам 1,2 миллиарда операций на сумму 2,1 триллиона рублей. Из них 98% — по безналичному расчету. Чаще всего воронежцы оплачивали товары и услуги.

2% операций были снятием наличных денег через банкоматы. Причем эксперты отмечают, что таких операций за год стало на 6% меньше.

Вслед за странной в целом в Воронежской области активно развивается оплата по QR-коду и биометрии. В прошлом году объем этих транзакций вырос на 43% и составил 57,3 млрд рублей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».