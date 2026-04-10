В ДУМ РФ рассказали, как правильно совершать намаз в космосе

Заместитель председателя ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов заявил, что в космосе мусульмане могут применять послабления в религиозной практике. Такие меры предусмотрены с учетом условий невесомости.
По его словам, в частности, допускается замена омовения на таяммум при отсутствии возможности использовать воду. Он отметил, что из-за частой смены дня и ночи космонавтам сложно соблюдать точное время молитв и поста.
Аляутдинов пояснил, что в таких случаях рекомендуется ориентироваться на часовой пояс места запуска, например, Байконура. Также, по его словам, при совершении намаза следует по возможности ориентироваться в сторону Земли.
Он добавил, что из-за невесомости невозможно полностью выполнять традиционные элементы молитвы, однако допускается их совершение в упрощенной форме. В ДУМ РФ подчеркнули, что ислам учитывает различные обстоятельства и положительно относится к освоению космоса, передает агентство городских новостей «Москва».
