Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение трамваев № 27 восстановили на Окском съезде в Нижнем Новгороде

Работу маршрута парализовал автомобиль каршеринга, брошенный на пути.

Источник: Комсомольская правда

Движение трамваев № 27 на Окском съезде в Нижнем Новгороде вернулось в норму, сообщили в ООО «Экологические проекты». Сегодня утром, 10 апреля, маршрут заблокировали из-за препятствий на путях.

Прямо на рельсах кто-то бросил машину каршеринга, а рядом с ней затесался арендованный самокат. Этот дуэт полностью заблокировал движение трамваев в обе стороны. Устроители баррикады не стали ждать развязки и просто исчезли. Кто они и зачем это сделали — пока вопрос без ответа.

В настоящий момент автомобиль эвакуировали, самокат убрали, и движение трамваев полностью восстановили. Маршрут № 27 работает в обычном режиме.