Движение трамваев № 27 восстановили на Окском съезде в Нижнем Новгороде

Движение трамваев № 27 на Окском съезде в Нижнем Новгороде вернулось в норму, сообщили в ООО «Экологические проекты». Сегодня утром, 10 апреля, маршрут заблокировали из-за препятствий на путях.
Прямо на рельсах кто-то бросил машину каршеринга, а рядом с ней затесался арендованный самокат. Этот дуэт полностью заблокировал движение трамваев в обе стороны. Устроители баррикады не стали ждать развязки и просто исчезли. Кто они и зачем это сделали — пока вопрос без ответа.
В настоящий момент автомобиль эвакуировали, самокат убрали, и движение трамваев полностью восстановили. Маршрут № 27 работает в обычном режиме.