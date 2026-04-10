Мэр Красноярска назвал даты празднования Дня города

Мэр Сергей Верещагин подписал распоряжение «О праздновании Дня города Красноярска в 2026 году». Документ опубликован на сайте городской администрации.
Торжественные мероприятия, посвященные 398-летию Красноярска, пройдут с 11 по 14 июня. В подписанном распоряжении указано, что программу праздника необходимо подготовить до 19 мая. К 22 мая администрация и дорожная полиция согласуют схему перекрытий, которые будут действовать в городе в этот период.
Пока известны только два мероприятия, которые обязательно будут включены в программу празднования Дня города — торжественная церемония поднятия флага на площади перед мэрией, а также вручение знаков «За заслуги перед Красноярском» и присвоение звания «Почетный гражданин города».
В преддверии праздника специалисты изготовят плакаты, баннеры и другую полиграфическую продукцию с утвержденным фирменным стилем, организуют работу с предприятиями торговли для украшения витрин и торговых залов, создадут тематические аудио- и видеоролики, а также организуют сценические площадки и ярмарки.
Кроме того, по случаю Дня города на мостах и улицах Красноярска включат праздничную иллюминацию.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.