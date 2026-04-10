Нижегородская телебашня поддержит хоккеистов «Торпедо» в ¼ плей-офф КХЛ

На телебашне появятся популярные пожелания удачи от «лютых», как называют болельщиков «Торпедо», нижегородскому клубу. На медиафасаде будет транслироваться бегущая строка с фразами: «Лютые, пошумим!», «“Торпедо” в наших сердцах», «Верим в команду», а также важными напоминаниями — «Торпедо — в плей-офф», «Играем дома 13 и 15 апреля». Также грани самого высокого сооружения города украсит фирменная символика хоккейного клуба.