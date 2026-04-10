Нижегородская телебашня поддержит хоккеистов «Торпедо» в ¼ плей-офф КХЛ

Филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» включит на телебашне в Нижнем Новгороде тематическую архитектурно-художественную подсветку (0+) в преддверии и в период домашних матчей ХК «Торпедо» в ¼ плей-офф КХЛ сезона 2025−2026 года.
На телебашне появятся популярные пожелания удачи от «лютых», как называют болельщиков «Торпедо», нижегородскому клубу. На медиафасаде будет транслироваться бегущая строка с фразами: «Лютые, пошумим!», «“Торпедо” в наших сердцах», «Верим в команду», а также важными напоминаниями — «Торпедо — в плей-офф», «Играем дома 13 и 15 апреля». Также грани самого высокого сооружения города украсит фирменная символика хоккейного клуба.
Тематическую иллюминацию можно увидеть 10,11, 13 и 14 апреля с 21:30 до 22:00.
В домашних играх (6+) второго раунда плей-офф КХЛ, которые пройдут 13 и 15 апреля в КРК «Нагорный», нижегородское «Торпедо» встретится в магнитогорским «Металлургом».
Напомним, второй раунд Кубка Гагарина стартовал вчера для хоккеистов нижегородского «Торпедо». Выездной матч с «Металлургом» завершился со счетом 4:3 в пользу соперников.