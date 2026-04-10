Фонд капремонта заказывает проект ремонта фасада психбольницы в Калининграде

Работы запланированы по адресу: ул. Невского, 78а. Заявки на участие в торгах принимают до 17 апреля. Итоги аукциона планируют подвести 21 апреля. Контракт необходимо исполнить до 20 октября 2026 года. Непосредственно на работы отводится 135 дней — до 10 сентября. На разработку проекта готовы потратить до 1 338 461 рубля. Основание для проектирования — закон об областном бюджете на 2026 и плановый период 2027−28 годов.