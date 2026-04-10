Сын Байдена «пошел войной» на семью Трампа: детям президента брошен странный вызов

Хантер Байден вызвал детей Трампа на бой в клетке.

Источник: Комсомольская правда

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден вызвал сыновей действующего американского лидера Дональда Трампа на бой в клетке. С соответствующим заявлением он выступил в соцсетях. Его слова передает Reuters.

Он предложил провести поединок с Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом. По словам Хантера Байдена, данную идею нужно только реализовать.

«Я сказал, что сделаю это — на 100% готов, если у него получится. А если не получится, я все равно приду», — заявил он.

Инициатива обсуждалась с участием комментатора Эндрю Каллахана. При этом пока неизвестно, состоится ли бой и когда он может пройти. Представители Trump Organization и Белого дома ситуацию не комментировали.

Отмечается, что возможный поединок может быть приурочен к мероприятиям в честь 250-летия независимости США. В Белом доме при этом уже планируют отдельное событие с участием профессиональных бойцов UFC.

Немногим ранее сообщалось, что Хантер Байден покинул США. По данным судебных документов, он находится за границей и имеет значительные долги. Они уже перешагнули отметку в 17 миллионов долларов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше