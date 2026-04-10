Матвеев и Прилучный возглавили рейтинг самых брутальных актеров в России

Артисты Максим Матвеев и Павел Прилучный вошли в пятерку самых брутальных актеров по мнению россиян. Информация следует из результатов исследования онлайн-кинотеатра «КИОН» и Brand Analytics.
Специалисты проанализировали количество упоминаний актеров в социальных сетях и СМИ в контексте оценки их мужественности. В выборку вошли актеры из двух возрастных групп — до и после 30 лет.
— Лидером рейтинга «брутальности» стал Максим Матвеев, которого зрители ждут в новом сериале «КИОН» «Полдень», — цитирует сообщение РИА Новости.
На втором месте расположился Павел Прилучный, на третьем — Владимир Машков, на четвертом — Юра Борисов. Пятерку замкнул Юрий Колокольников.
В список также попали Денис Шведов и Антон Васильев, так как их образы часто строятся на сочетании жесткости и психологической надломленности.
