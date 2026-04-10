В Хабаровском крае мать лишилась машины из-за пьяной езды сына

Суд конфисковал автомобиль после повторного нарушения правил водителем.

В Хабаровском крае суд вынес приговор местному жителю за управление автомобилем в состоянии опьянения, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Речь идёт о 45-летнем жителе Бикина, который уже ранее привлекался к ответственности за пьяную езду. По данным суда, в декабре 2025 года мужчина, будучи лишённым водительских прав, вновь сел за руль после употребления алкоголя. Он не справился с управлением автомобилем Mitsubishi Pajero и попал в ДТП.

Прибывшие сотрудники ДПС зафиксировали у водителя признаки опьянения. Проверка показала, что ранее он уже наказывался за аналогичное нарушение.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Ему назначено 250 часов обязательных работ, а также запрет на управление транспортными средствами сроком на два года. Кроме того, суд принял решение о конфискации автомобиля. Внедорожник Mitsubishi Pajero, принадлежавший матери осуждённого, обращён в доход государства.

Как установлено в ходе разбирательства, женщина не имела водительского удостоверения, а фактически автомобилем пользовался её сын.

Приговор в законную силу не вступил.