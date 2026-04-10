Мессенджер Telegram не работает у пользователей 10 апреля 2026

Пользователи сообщили о массовом сбое в работе Telegram 10 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Пользователи в России и за рубежом пожаловались на массовый сбой в работе Telegram 10 апреля. Многие столкнулись с проблемой при отправке сообщений, получении уведомлений и входе в приложение. Информация об этом поступила от сервиса мониторинга Downdetector.

За последний час жалобы приходили из нескольких регионов. Больше всего проблем зафиксировали в Нидерландах — там о неполадках сообщили 7 процентов пользователей. В Москве процент составил 5, в Санкт-Петербурге — 4. Также жалобы поступали из Самарской и Ленинградской областей.

Самая распространенная проблема — сбой мобильного приложения. На него указали 51 процент пользователей. Общий сбой сервиса отметили 22 процента. Еще 13 процентов пожаловались на неработающие оповещения.

Напомним, что в начале апреля также наблюдались массовые сбои в работе Telegram. Тогда за час поступило более тысячи обращений с различными проблемами пользователей.