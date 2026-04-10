Минские милиционеры разработали чат-бот против мошенников

Чат-бот @ScamBY_bot разработали сами милиционеры. Он помогает при совершении покупок или сделок с материальными ценностями в интернет-пространстве не попасть на удочку мошенников.
Новый инструмент проверяет подозрительные аккаунты в Instagram*, TikTok, группы в Telegram и интернет-сайты на фишинг.
Так, чтобы застраховать себя от злоумышленников, нужно отправить в чат-бот сообщение с названием интернет-ресурса. Система проверит его в специальной базе правоохранителей.
«Прежде чем совершить покупку в онлайн-магазине или через социальную сеть, вложить деньги в криптовалюту или акции компаний, зайдите в @ScamBY_bot и отправьте ему ссылку, имя аккаунта или домен», — объяснил начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Стасюлевич.
Автоматизированный помощник проверит, попадал ли запрашиваемый ресурс в поле зрения правоохранителей как мошеннический.
Как пояснили в ГУВД, база аккаунтов злоумышленников и фишинговых сайтов постоянно дополняется.
Если искомого ресурса система не обнаружила, но есть большие сомнения или даже уверенность, что аккаунт может быть не совсем чистоплотным, правоохранители просят отправить его в чат-бот — по нему проведут проверку.
По словам Стасюлевича, разработанный специалистами управления по противодействию киберпреступности чат-бот позволит повысить безопасность пользователей в интернете. В ГУВД Мингорисполкома призвали не рисковать своими персональными данными и накопленными сбережениями, а прежде чем, совершить покупку или сделку в онлайн-пространстве — воспользоваться новым инструментом против мошенников.
* принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.