Дмитрий Демешин взял на контроль ситуацию со льготными лекарствами

Проблему льготного обеспечения диабетиков подняли жители на прямом линии с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он получил краевому министерству здравоохранения разобраться в ситуации и держать вопрос на контроле.
В крае действует Дальневосточный центр лекарственного обеспечения. Он хранит препараты на складе, распределяет их по аптекам и доставляет в отдаленные районы. Ежедневно лекарства отгружаются в Хабаровск, еженедельно — в Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Советскую Гавань и Ванино. В труднодоступные поселки доставка зависит от погоды и возможности вылета грузового борта.
Если в аптеке нет нужного препарата, это не значит, что его нет в системе. Аптека подает заявку, и лекарство распределяют из другого медучреждения.
В минздраве подчеркивают: льготные препараты заказывают только на тех пациентов, которые проходят регулярное наблюдение. Это необходимо, чтобы оценивать эффективность терапии и при необходимости корректировать лечение. Если человек перестает посещать врача, заявка на него не формируется.
На примере хабаровского Клинико-диагностического центра видно, как это работает. К поликлинике прикреплены более 56 тысяч человек, около трети из них получают льготные лекарства. Диабетикам выдают не только препараты, но и средства самоконтроля (тест-полоски, глюкометры). Врач информирует пациента, в какой аптеке есть лекарство, или сообщает, когда оно поступит.
Если препарата нет в наличии, можно обратиться в другую аптеку, где оно есть. Кроме того, можно попросить у лечащего врача аналог из той же фармакологической группы (как правило, сложностей с этим нет). Также можно согласиться на госпитализацию для подбора или коррекции терапии.
В краевом минздраве заявляют, что ни один пациент не остается без внимания, а система работает на непрерывность лечения. Жителей призывают регулярно посещать врачей и проходить диспансеризацию.
Узнать о наличии нужного препарата можно по телефону горячей линии конкретного медучреждения, номера которых есть на официальных сайтах, либо по телефону горячей линии 8−800−755−50−00 с 9 до 18 часов.