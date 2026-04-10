В Беларуси количество мест в санаториях увеличится на треть. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает БелТА.
По его словам, в 2026 году, как и в предыдущие годы, фиксирует ажиотажный спрос на летний период. Остались лишь единичные путевки.
Геннадий Болбатовский обратил внимание и на довольно высокую нагрузку в санаториях страны и в межсезонный период. Так, по итогам квартала было более 80%. Это выше, чем за аналогичный период 2025 года.
— Если говорить о перспективах, то принята госпрограмма развития туризма. Планируется, что к 2030 году мы увеличим коечный фонд санаториев и оздоровительных учреждений на треть. Это перспективное направление, прибыльный бизнес, — заявил директор.
И заметил, что новые объекты появятся во всех областях Беларуси, в том числе будут построены и на территории уже работающих санаториев.
— Сейчас коечный фонд составляет 27 тысяч мест, санаторно-курортный комплекс добавит еще треть мест — в каждом регионе без исключения, с привязкой к природному потенциалу, там: где есть месторождения минеральных вод, лечебной грязи, а также рекреационная местность, которую можно использовать для климатотерапии, — заметил Болбатовский.
