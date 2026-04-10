В Красноярске за зиму проржавели установленные в прошлом году ограждения Копыловского моста

Красноярцы заметили, что установленные в прошлом году ограждения на Копыловском мосте уже покрылись ржавчиной. Об этом Newslab рассказала одна из читателей.
Ремонт тротуаров с полной заменой старых ограждений на мосту начался в начале лета, а ограждения устанавливали уже осенью. Но уже сейчас на новом заборе видны явные следы ржавчины, говорит женщина.
Стоит отметить, что на ситуацию уже обращал внимание депутат Горсовета Семен Сендерский. По его словам, проблемы были видны еще осенью, в департаменте горхозяйства тогда пообещали, что работы не приняты, а некачественные конструкции будут заменены.
Напомним, в этом году запланирован второй этап работ на Копылова — ремонт пешеходных дорожек, замена освещения и другие благоустроительные работы на участке от Боготольского переулка до улицы Михаила Годенко. Также на Копылова обновят два сквера на Копылова, 44 и 50, а также фонтан «Лунный свет».