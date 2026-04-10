Медик объяснила, почему мясо не стоит исключать из рациона

Оказывается, чтобы снизить риск болезни Альцгеймера, совсем не обязательно становиться вегетарианцем. Более того, отказ от животной пищи может навредить мозгу. Ключ к успеху — нежирное мясо и правильный способ его приготовления. Подробности в беседе с сайтом KP.RU озвучил кандидат медицинских наук Мария Чердак.
По словам невролога, мясо — это незаменимый источник железа и витамина В12, которые критически важны для иммунитета. Кроме того, В12 активно участвует в «ремонте» нервных волокон. Чтобы получить пользу, а не вред, продукт достаточно готовить на пару, тушить или запекать. От жареных стейков с корочкой специалист порекомендовала отказаться.
«Если этого витамина [B12] не хватает, нервная система страдает на всех уровнях: повреждаются и периферические нервы, и спинной мозг, и головной мозг», — заявила Чердак.
Она также добавила, что иногда дефицит железа и витамина B относительно небольшие, заметных симптомов нет, человека ничего не беспокоит, однако такое состояние со временем может привести к болезни Альцгеймера.
