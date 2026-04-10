Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медик объяснила, почему мясо не стоит исключать из рациона

Оказывается, чтобы снизить риск болезни Альцгеймера, совсем не обязательно становиться вегетарианцем.

Оказывается, чтобы снизить риск болезни Альцгеймера, совсем не обязательно становиться вегетарианцем. Более того, отказ от животной пищи может навредить мозгу. Ключ к успеху — нежирное мясо и правильный способ его приготовления. Подробности в беседе с сайтом KP.RU озвучил кандидат медицинских наук Мария Чердак.

По словам невролога, мясо — это незаменимый источник железа и витамина В12, которые критически важны для иммунитета. Кроме того, В12 активно участвует в «ремонте» нервных волокон. Чтобы получить пользу, а не вред, продукт достаточно готовить на пару, тушить или запекать. От жареных стейков с корочкой специалист порекомендовала отказаться.

«Если этого витамина [B12] не хватает, нервная система страдает на всех уровнях: повреждаются и периферические нервы, и спинной мозг, и головной мозг», — заявила Чердак.

Она также добавила, что иногда дефицит железа и витамина B относительно небольшие, заметных симптомов нет, человека ничего не беспокоит, однако такое состояние со временем может привести к болезни Альцгеймера.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.