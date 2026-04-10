Владимир Путин отметил трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 12 воронежцев

9 апреля на официальном федеральном портале правовых актов появилось распоряжение Президента Российской Федерации Владимира Путина о поощрении 12-ти жителей Воронежской области. Благодарности за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоились:
— экономист муниципального предприятия Воробьевского района «Коммунальное хозяйство» Елена Бондаренко;
— техник по расшифровке параметров движения локомотивов эксплуатационного локомотивного депо Россошь Юго-Восточной дирекции тяги ОАО «Российские железные дороги» Валентина Вороненко;
— старший электромеханик Лискинской дистанции электроснабжения Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению ОАО «Российские железные дороги» Евгений Ивченко;
— токарь ООО «Обогатительное оборудование» Валентина Кулакова;
— начальник отдела управления финансово-бюджетными отношениями Воронежской области Павел Курдюков;
— начальник цеха ООО «РВК-Воронеж» Виталий Максимов;
— электромонтер контактной сети Лискинской дистанции электроснабжения Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению ОАО «Российские железные дороги» Сергей Перов;
— начальник отдела Воронежского проектно-изыскательского института «Юговосжелдорпроект» — филиала акционерного общества «Росжелдорпроект» Елена Петрищева;
— ведущий специалист по управлению персоналом сектора управления персоналом Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «Российские железные дороги» Нина Самородова;
— начальник тягово-энергетической лаборатории эксплуатационного локомотивного депо Воронеж-Курский Юго-Восточной дирекции тяги вокзалов ОАО «Российские железные дороги» Леонид Сонин;
— ведущий программист отдела Воронежского информационно-вычислительного центра главного вычислительного центра — филиала ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Тапилин;
— ведущий инженер отдела Воронежской дирекции связи Центральной станции связи — филиала ОАО «Российские железные дороги» Ольга Филатова.