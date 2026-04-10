Красноярцам рассказали, как бороться с переутомлением

Переутомление — это результат постоянного стресса, интенсивной работы и недостатка отдыха. Приводит к нему и малоподвижный образ жизни при высокой умственной нагрузке, длительная монотонная деятельность, а также несбалансированное и хаотичное питание. Переутомление бывает физическим (снимается сном, массажем или расслабляющей ванной) и умственным. Основные симптомы умственного переутомления: Снижение продуктивности: трудно концентрироваться, медлительность. Постоянная усталость и апатия: раздражительность, головные боли. Физические признаки: покраснение глаз, тошнота, нарушение сна и аппетита. Эксперты красноярского Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать простые правила, которые помогут избежать такого вида переутомления: Планируйте: составляйте реалистичный список задач. Высыпайтесь: норма для взрослого — около 8 часов. Делайте перерывы: отдых необходим для сохранения продуктивности. Двигайтесь: прогулки и спорт улучшают самочувствие, но не заменяют сон. Найдите хобби: любое приятное занятие помогает восстановить силы. Не стоит доводить себя до эмоционального истощения и бесконечно изматывать организм работой. Иногда гораздо полезнее выспаться, прогуляться или просто ничего не делать — чтобы потом вернуться к делам с новой энергией, советуют в Роспотребнадзоре.