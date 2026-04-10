Люлин возмутился рекламой маркетплейсов у мемориала «Вечный огонь»

Реклама маркетплейсов появилась у мемориального комплекса «Вечный огонь» на бульваре Мира в Дзержинске. Об этом написал в своем канале Мах спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.
«Прежде чем делать, надо думать головой. К сожалению, получается не у всех», — негодует он.
Световое табло установили рядом с портретами жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и Чечне, пожарных, чернобыльцев.
Реклама одежды, косметики, шин и чистящих средств вперемежку с плакатами «Герои Дзержинска. Помним, гордимся, благодарим».
«А мимо идут и смотрят на это безобразие ученики школы № 40. У Вечного огня стоят на почетном посту № 1 вытянутые в струнку юнармейцы. О каком патриотическом воспитании тут можно говорить!?» — возмущается председатель регионального парламента.
По его словам, к нему стали поступать обращения с требованием прекратить глумление над памятью земляков. Дошло и до ответственных лиц, после чего рекламу отключили. Но перед людьми никто не извинился.
Люлин поблагодарил всех, кто не остался равнодушным.
«На табло можно рассказывать о тех, кто отдал свои жизни на СВО. Вся информация о героях есть. Подготовил депутатское обращение», — добавил Евгений Люлин.
Ранее сообщалось, что советскую мозаику «20 лет Победы» восстановят у Похвалинского съезда в Нижнем Новгороде.