В лесах Нижегородской области ликвидируют 31 свалку

Ликвидацию 31 свалки проведут в лесах Нижегородской области в этом году при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Состояние лесов напрямую определяет экологическое благополучие Нижегородской области, поэтому минлесхоз ежегодно организует и проводит работы по ликвидации свалок на землях лесного фонда. Благодаря этим мероприятиям в прошлом году из лесов было вывезено около 1200 кубометров отходов и устранено 74 несанкционированных места складирования мусора, с 2022 года очищено 310 свалок объемом более 6 тысяч кубометров», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира области Роман Воробьев.
В мероприятиях по очистке лесов от мусора, которые пройдут с мая по август, традиционно примут участие самые разные представители общества. К ним присоединятся представители органов государственной власти и местного самоуправления, сотрудники и учащиеся образовательных учреждений, арендаторы лесных участков, охотпользователи, представители казачества, а также многочисленные волонтеры и неравнодушные жители.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.