Не придала укусу значения. В Беларуси женщина оказалась в реанимации после присасывания клеща

В Беларуси пенсионерка попала в реанимацию после укуса клеща. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 4. Гродно» озвучила главный врач Гродненской областной инфекционной клинической больницы Наталья Малышко.
По ее словам, женщина поступила в больницу в марте. Она проживает вместе с мужем-охотником в частном доме:
— 9 марта еще укусил клещ. Она не заметила — неоднократно ее уже кусали клещи. И думала, что как в предыдущий раз, все будет благополучно.
Главврач сообщила об ухудшении состояния женщины, так как развилась тяжелая форма энцефалита с поражением нервной системы. Белоруска была доставлена в отделение анестезиологии и реанимации.
Наталья Малышко сообщила, что все закончилось благополучно, женщину выписали из больницы.
