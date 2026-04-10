Капризов установил еще один рекорд «Миннесоты» по матчам с двумя и более голами

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил еще один клубный рекорд. Во время игры он забросил как минимум две и более шайбы. Это лучший результат в истории клуба, предыдущий рекорд принадлежал словаку Мариану Габорику.
Уточняется, что в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Далласа» Капризов оформил дубль. Встреча прошла в ночь на пятницу, 10 апреля. Она завершилась со счетом 5:4 в пользу «Далласа».
До этого Кирилл Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», который сумел набрать десять очков за семь или меньше матчей с начала регулярного чемпионата в трех сезонах.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал самого перспективного хоккеиста из России — им оказался Кирилл Капризов. По словам спортсмена, форвард очень талантлив.
1 апреля российский вратарь Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» подрался с голкипером «Нью-Джерси Девилз» Якобом Маркстремом во время матча регулярного чемпионата НХЛ. Это уже третья драка вратарей с участием россиян в сезоне.