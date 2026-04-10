Замолкает тайга. Численность филинов в Прикамье снизилась в четыре раза

Сова с размахом крыльев почти в два метра! А голос филина слышен за несколько километров! Однако увидеть его — большая удача. Ещё несколько десятков лет назад филин был привычным обитателем пермских лесов. Сегодня орнитологи отмечают тенденцию к неуклонному снижению численности гнездящихся птиц: за последние 40 лет их стало как минимум в четыре раза меньше. И ситуация с каждым годом всё хуже и хуже. Где искать последние гнёзда, кто виноват в сокращении популяции и можно ли спасти крупнейшую сову России? Об этом мы поговорили с орнитологом, председателем Пермского отделения Союза охраны птиц России Романом Хариным.