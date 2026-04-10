Замолкает тайга. Численность филинов в Прикамье снизилась в четыре раза

Сова с размахом крыльев почти в два метра! А голос филина слышен за несколько километров! Однако увидеть его — большая удача. Ещё несколько десятков лет назад филин был привычным обитателем пермских лесов. Сегодня орнитологи отмечают тенденцию к неуклонному снижению численности гнездящихся птиц: за последние 40 лет их стало как минимум в четыре раза меньше. И ситуация с каждым годом всё хуже и хуже. Где искать последние гнёзда, кто виноват в сокращении популяции и можно ли спасти крупнейшую сову России? Об этом мы поговорили с орнитологом, председателем Пермского отделения Союза охраны птиц России Романом Хариным.
Птица уходит из знакомых мест.
Весной, в апреле, когда в лесу ещё снег, а утром мороз, но днём солнце уже согревает тёплыми лучами, самое время слушать филина. Его уханье разносится на три-четыре километра по тайге. Но с каждым годом услышать эту птицу в Прикамье всё сложнее.
«Известный уральский орнитолог Александр Иванович Шепель, который начал изучать филинов в Прикамье ещё в 1970-х годах, уже тогда заметил тревожную тенденцию. В 1980-х годах исследователь насчитал в регионе 330 гнездящихся пар, в девяностых — уже 120. К 2015 г. их осталось всего 80. Сокращение более чем в четыре раза! Представьте: от миллионной Перми осталось бы 250 тыс. человек. А сейчас этих птиц ещё меньше», — говорит Роман Харин.
Филин занесён в Красную книгу России — это охраняемый законом вид федерального значения. То есть государство признаёт: птица редкая, её нужно беречь.
Раньше в Прикамье филины чаще всего встречались в горных и среднетаёжных лесах, где преобладают пихта и ель. Здесь они обычно устраивают гнёзда на скалах, обрывах, в логах. И даже на чердаках домов в нежилых деревнях.
Где они сейчас гнездятся — загадка. Филин исчез почти из всех мест, где его раньше регулярно встречали. Найти новые гнездовые участки Bubo bubo (научное название филина) — задача, которую орнитологи ставят перед собой на ближайшие годы (в том числе в рамках проекта «Мониторинг и сохранение филина в Пермском крае», который поддержан Президентским фондом природы). Для этого нужны масштабные мониторинговые работы, биотехнические мероприятия, установка фотоловушек — а значит, и немалые ресурсы. И финансовые — тоже.
Самая крупная сова.
Филин — самая крупная сова у нас в регионе. В России крупнее только рыбный филин, населяющий крайний восток Азии. Размах крыльев достигает 160−190 см, длина тела — 60−75 см, вес — 23,3 кг. Узнать его легко: крупные размеры, характерные «ушки» из перьев, огромные глаза и мощные лапы с когтями. Для пермских филинов типична рыжая или охристая окраска. Это птица домосед.
Если место подходит, филин может жить там десятилетиями, т. е. ведёт оседлый образ жизни. Но только при условии, что его не тревожат. Пара создаётся на всю жизнь. В неволе филин может жить до 80 лет, в природе — в разы меньше. Гнездовой период — самое важное время. Филин не строит гнёзд, как многие птицы, в привычном понимании. Обычно это просто ямка в земле, углубление под корягой, ниша или уступ в скале или обрыве.
«Основные причины снижения численности: беспокойство птиц человеком в гнездовой период, гибель кладок и птенцов от хищных млекопитающих и неблагоприятных метеорологических условий, истребление птиц браконьерами, гибель в капканах, упадок сельского хозяйства в регионе», — перечисляет Роман Харин.
Ценным инструментом для мониторинга и улучшения условий размножения филинов, по его словам, является установка искусственных гнездовий — это специальные сооружения, которые создают оптимальные условия для гнездовой жизни птиц. Установкой таких конструкций и займутся орнитологи ПГНИУ Роман Харин и Галина Матвеева.
По словам Романа Харина, это узкоспециализированная работа. Нельзя идти в лес гурьбой из десяти человек: фактор беспокойства никто не отменял.
«Наша полевая группа — 34 человека, — рассказывает он. — Главные инструменты орнитолога — ноги, бинокль и уши. И машина».
Опытный специалист может определить присутствие птицы по звуку, даже не видя её. Но для этого надо знать места, где обитают птицы. И потратить много времени на поиски.
Зачем спасать?
Почему учёные так настойчиво ищут именно филина? Как любой крупный хищник, он занимает высшую ступень в природной иерархии. Его благополучие — зеркало, в котором отражается состояние всей экосистемы. Если этот вид страдает, значит, в окружающей среде накопились серьёзные проблемы, которые рано или поздно затронут и человека.
Исчезновение филина — сигнал, который нельзя игнорировать. Исследователи планируют провести масштабную работу: пересчитать птиц и обновить карту их распространения. Если удастся найти гнёзда, установят фотоловушки, чтобы наблюдать за жизнью филинов, не беспокоя их. А ещё проверят, насколько охотно в Прикамье птицы будут занимать искусственные гнездовья.
Отдельное направление — просветительская работа. Орнитологи готовят брошюры и проведут встречи для охотинспекторов, охотников, туристов, фотографов и наблюдателей птиц.
«Охотникам объясняем: филин — не конкурент. Бытует миф, что эта крупная птица уничтожает дичь, которая потом не достанется человеку. Но основной рацион филина — грызуны (крысы, полевки, хомяки), разные виды птиц. Уничтожая грызунов, филин приносит пользу лесу, охотничьему и сельскому хозяйствам, животноводству», — объясняет Роман Харин.
Люди порой не понимают, что филин — не враг, а помощник. Птицы, к примеру, часто гибнут, попадая в капканы или под выстрелы, когда зимой подлетают к фермам, где они добывают серых крыс. А ведь филин — один из немногих видов, который способен эффективно регулировать численность этих вредителей. Туристам, особенно любителям водных сплавов, объясняют другое.
Весной, когда начинается сезон сплавов по рекам, филины выкармливают птенцов (они появляются в конце апреля — начале мая). Если рядом с гнездом громко шуметь и жечь костры, регулярно устраивать привалы, то птицы могут покинуть территорию. Кроме того, излишнее любопытство может привести к гибели кладки или птенцов.
По словам учёного, просветительская работа сейчас особенно важна на фоне активного развития туризма в регионе.
«Когда больше поймём, что происходит с филином, возможно, сможем изменить ситуацию. Пока тенденция неутешительная, но будем делать всё, что в наших силах», — говорит орнитолог.
Помоги учёным.
Если вы видели крупную сову или знаете, где раньше гнездился филин, информацию можно передать в Пермское отделение Союза охраны птиц России, в Пермское орнитологическое общество через их группу «ВКонтакте» или в личные сообщения орнитологам. Учёные будут благодарны.