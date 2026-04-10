Почти половина нижегородцев мечтает о полете в космос

Согласно результатам исследования, мужчины проявляют интерес к космосу чаще женщин: 50% против 31%. Также тяга к звездам напрямую зависит от уровня заработка: среди горожан с доходом от 150 тысяч рублей доля мечтающих о полете достигает 48%, тогда как в группе с доходом до 100 тысяч рублей этот показатель составляет лишь 30%. Наиболее активный интерес проявляет молодежь до 35 лет.