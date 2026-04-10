Почти половина нижегородцев мечтает о полете в космос

О полете в космос мечтают 40% нижегородцев, в то время как 53% респондентов не хотели бы покидать пределы планеты. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob по итогам опроса, проведенного среди экономически активного населения города в марте и апреле 2026 года.
Согласно результатам исследования, мужчины проявляют интерес к космосу чаще женщин: 50% против 31%. Также тяга к звездам напрямую зависит от уровня заработка: среди горожан с доходом от 150 тысяч рублей доля мечтающих о полете достигает 48%, тогда как в группе с доходом до 100 тысяч рублей этот показатель составляет лишь 30%. Наиболее активный интерес проявляет молодежь до 35 лет.
Чаще других отправиться в космическое путешествие хотят системные администраторы, программисты и инженеры. Меньше всего профессиональных «романтиков» оказалось среди медицинских сестер и секретарей — 15% и 18% соответственно. Наличие высшего образования также коррелирует с желанием увидеть звезды вблизи: его обладатели мечтают о космосе чаще выпускников колледжей.
