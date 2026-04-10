Мужчины Волгограда чаще женщин грезят о космосе

Системные администраторы Волгограда чаще других мечтают о космосе. По данным опроса SuperJob, 51% из них не прочь отправиться к звездам. Следом идут программисты — 46% и инженерно-технические работники — 42%. А вот среди медицинских сестер таких всего 16%, среди секретарей — 19%.
В целом по городу 37% экономически активных жителей хотели бы полететь в космос. Против — 53%. Мужчины грезят об орбите чаще женщин: 44% против 30%. Молодые волгоградцы до 35 лет проявляют к космосу больший интерес, чем старшее поколение.
Есть связь и с доходом. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц, в космос хотят 30%. Среди горожан с доходом от 150 тысяч — уже 45%. Обладатели высшего образования мечтают об этом чаще выпускников колледжей: 39% против 32%.
Исследование проведено сервисом SuperJob среди экономически активного населения.
