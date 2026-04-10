Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчины Волгограда чаще женщин грезят о космосе

Опрос показал, что волгоградцы хотят оказаться на орбите.

Системные администраторы Волгограда чаще других мечтают о космосе. По данным опроса SuperJob, 51% из них не прочь отправиться к звездам. Следом идут программисты — 46% и инженерно-технические работники — 42%. А вот среди медицинских сестер таких всего 16%, среди секретарей — 19%.

В целом по городу 37% экономически активных жителей хотели бы полететь в космос. Против — 53%. Мужчины грезят об орбите чаще женщин: 44% против 30%. Молодые волгоградцы до 35 лет проявляют к космосу больший интерес, чем старшее поколение.

Есть связь и с доходом. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц, в космос хотят 30%. Среди горожан с доходом от 150 тысяч — уже 45%. Обладатели высшего образования мечтают об этом чаще выпускников колледжей: 39% против 32%.

Исследование проведено сервисом SuperJob среди экономически активного населения.

Ранее сообщалось, что 75 процентов волгоградцев считают себя трудоголиками.