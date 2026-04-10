Студент колледжа в Шушенском потратил деньги с украденной карты соседа

Студент Шушенского колледжа украл у соседа банковскую карту и потратил почти 2 тысячи на еду и спиртное. Его отправили в спецучреждение. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В октябре 2025 года первокурсник одного из сельскохозяйственных колледжей нашёл в общежитии банковскую карту соседа, который уехал домой на выходные. Карта лежала на полке шкафа без присмотра.
Вечером парень передал её старшему товарищу, чтобы тот купил спиртное в магазине. На следующий день студент действовал уже сам — приобретал пирожки, соки и энергетики. Общая сумма хищения составила почти 2 тысячи рублей.
Владелец карты заметил списания и обратился в полицию. Студент вернул деньги. Суд квалифицировал его действия как кражу с банковского счёта и приговорил к 1 году 3 месяцам лишения свободы.
Однако прокурор, учитывая возраст юноши, отсутствие контроля со стороны учебного заведения и то, что ранее студент был снят с профилактического учёта по причине исправления, попросил заменить наказание на направление в спецучреждение закрытого типа — до совершеннолетия. Там студент и встретит своё 18-летие.
