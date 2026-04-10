Названы самые «опасные» мужчины российского кино: рейтинг удивит фанатов сериалов

Российские зрители составили рейтинг самых мужественных и харизматичных актеров современности. Согласно исследованию, результаты которого приводит ТАСС, первое место в списке «брутальных» артистов занял Максим Матвеев, вторым стал Павел Прилучный, а замкнул тройку лидеров Владимир Машков.
Исследование, охватившее период с 31 марта 2025 года по 31 марта 2026 года, анализировало упоминания актеров в СМИ и социальных сетях в связке с такими характеристиками, как «мужественный», «сильный» и «маскулинный». Примечательно, что в итоговый рейтинг вошли исключительно артисты старше 30 лет. В пятерку лидеров также попали Юра Борисов и Юрий Колокольников.
Что значит «брутальный»?
Прежде чем разбирать биографии звезд, стоит обратиться к смыслу самого определения. Слово «брутальный» происходит от латинского brutalis (грубый, животный) и в современном языке используется для описания внешности или характера мужчины, отличающегося подчеркнутой грубоватостью, жесткостью и мужественностью.
В контексте кинематографа брутальность — это не всегда физическая сила или агрессия. Это скорее магнетизм, внутренний стержень, уверенность в себе и харизма, которая заставляет зрителя верить герою в любой ситуации — будь то спасение мира или сложная любовная коллизия. Как отмечают эксперты, в российском кино, в отличие от того же Голливуда с его супергеройской эстетикой или Азии с андрогинными образами, традиционно ценится именно типаж «своего парня», способного на решительный поступок.
Максим Матвеев: Интеллектуальная брутальность «Триггера».
Лидер рейтинга Максим Матвеев — пример актера, чья брутальность кроется в глубине взгляда и психологизме ролей.
Биография и карьера: Максим Матвеев родился 28 июля 1982 года в городе Светлом Калининградской области. Он не сразу пришел к славе: окончил театральный факультет Саратовской консерватории, а затем Школу-студию МХАТ. Долгое время он играл в театре, а в кино дебютировал в 2007 году. Широкая известность пришла к нему после ролей в фильме «Стиляги» и сериале «Триггер», где он блестяще исполнил роль психолога-провокатора Артема Стрелецкого. За эту работу он получил премию ТЭФИ. В фильмографии актера также такие проекты, как «Анна Каренина» (роль Вронского), «Бесы» и «Союз спасения».
Личная жизнь: Личная жизнь Матвеева долгое время была одной из самых обсуждаемых в светской хронике. С 2010 года он женат на актрисе Елизавете Боярской. Пара воспитывает двоих сыновей. Примечательно, что до брака с Боярской актер был женат на актрисе Яне Сексте, а их роман с Елизаветой начался, когда Матвеев еще официально состоял в первом браке.
Почему он брутален? В отличие от «удалых» героев, Матвеев создал образ интеллектуального, дерзкого и слегка опасного мужчины, который при этом умеет быть уязвимым, что особенно высоко ценится современной аудиторией.
Павел Прилучный: Энергия «Мажора».
Второе место занял Павел Прилучный — актер, чье амплуа долгие годы определялось образом дерзкого, живого и рискового героя.
Биография и карьера: Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Шымкенте (Казахстан). Его юность была тяжелой: рано лишившись отца, он переехал в Россию, жил один с 14 лет, работал грузчиком, курьером и даже вел шоу-программы в стриптиз-клубе. Окончив ГИТИС, он стал известен благодаря ролям в сериалах «Закрытая школа» и фильме «На игре». Настоящий звёздный час ждал его в 2014 году с выходом сериала «Мажор», где его персонаж Игорь Соколовский из избалованного мажора превращается в жесткого оперативника.
Личная жизнь: Личная жизнь Павла так же насыщена событиями, как и сценарий боевика. Долгое время он был женат на актрисе Агате Муцениеце, от которой у него двое детей (сын Тимофей и дочь Мия). Брак закончился громким разводом и судебными тяжбами по поводу детей. В 2022 году актер женился во второй раз — на актрисе Зепюр Брутян, в этом браке у него родился сын Микаэль.
Брутальность Прилучного — это «уличная» энергия, физическая выносливость и образ «плохого парня», который, тем не менее, способен на благородные поступки.
Владимир Машков: Старшая школа мужественности.
Третью строчку рейтинга занял Владимир Машков — представитель старшего поколения, чей авторитет в мире кино и театра непререкаем.
Биография и карьера: Владимир Львович Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле в семье актеров кукольного театра. Его путь в искусство был тернист: его отчисляли из театральных училищ за драки и хулиганство. Судьбоносной стала встреча с Олегом Табаковым, который разглядел в нем талант. Машков известен как драматический актер театра («Матросская тишина») и кино. Зрители запомнили его по фильмам «Вор» (номинация на «Оскар»), «Ликвидация», «Олигарх», «Движение вверх» и «Экипаж». Он также снимался в Голливуде («Миссия невыполнима: Протокол фантом»), но предпочел развитие российского театра. Сегодня он является художественным руководителем Театра Олега Табакова.
Личная жизнь: Машков был женат четыре раза. У него есть дочь Мария от первого брака, которая также стала актрисой, однако их отношения в определенный период были далеки от идеала.
Брутальность Машкова — это классика «суровой правды жизни», мощный актерский темперамент и фактура «настоящего мужика», который и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и сыграет сложную психологическую драму.
Парадокс рейтинга.
Авторы исследования отметили интересный факт: уровень брутальности не всегда равен популярности. Так, по числу упоминаний в интернете лидером является актер Юра Борисов (также вошедший в пятерку рейтинга), однако на вершине «мужественного» списка он все же уступил место тройке лидеров. Это говорит о том, что для зрителя понятия «часто обсуждаемый» и «эталонный брутал» находятся в разных плоскостях.