Названы самые «опасные» мужчины российского кино: рейтинг удивит фанатов сериалов

Биография и карьера: Максим Матвеев родился 28 июля 1982 года в городе Светлом Калининградской области. Он не сразу пришел к славе: окончил театральный факультет Саратовской консерватории, а затем Школу-студию МХАТ. Долгое время он играл в театре, а в кино дебютировал в 2007 году. Широкая известность пришла к нему после ролей в фильме «Стиляги» и сериале «Триггер», где он блестяще исполнил роль психолога-провокатора Артема Стрелецкого. За эту работу он получил премию ТЭФИ. В фильмографии актера также такие проекты, как «Анна Каренина» (роль Вронского), «Бесы» и «Союз спасения».