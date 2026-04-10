В башкирском городе Дюртюли благоустроят Иванаевский сад

Благоустройство Иванаевского сада проведут в городе Дюртюли Республики Башкортостан по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Территория находится в границах улиц Габдуллы Тукая, Спортивной, Ленина и Гареева. Там обустроят места для комфортного отдыха у воды и организуют кафе. Предприниматели смогут открыть прокат спортивного инвентаря.
Кроме того, специалисты преобразят пространство у существующего родника, оборудуют событийную зону и детский игровой маршрут. В саду планируется высадить липы, клены, рябинник, спирею, барбарис, калину бульдонеж, сирень и различные цветы. Еще там появится аллея из гипоаллергенных тополей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.