Более 1 млрд рублей направят на реконструкцию аэропорта Геленджика

Реконструкцию аэропорта Геленджика планируют завершить летом 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

На реконструкцию инфраструктуры аэропорта Геленджика направят 1,1 млрд рублей. Информация размещена на сайте Госзакупок.

Специалисты выполнят прокладку кабелей, устройство коллекторов, земляные и пусконаладочные работы. Первый этап оценивают в 348 млн рублей.

На втором этапе планируется демонтаж старого покрытия перрона, укладка нового асфальта и установка метеооборудования. На работы направят 586 млн рублей. Еще 208 млн рублей составит уплата НДС.

Работы начнутся с 1 июня 2026 года. Завершить реконструкцию планируют 30 июля 2027 года.