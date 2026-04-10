Более 1 млрд рублей направят на реконструкцию аэропорта Геленджика

На реконструкцию инфраструктуры аэропорта Геленджика направят 1,1 млрд рублей. Информация размещена на сайте Госзакупок.
Специалисты выполнят прокладку кабелей, устройство коллекторов, земляные и пусконаладочные работы. Первый этап оценивают в 348 млн рублей.
На втором этапе планируется демонтаж старого покрытия перрона, укладка нового асфальта и установка метеооборудования. На работы направят 586 млн рублей. Еще 208 млн рублей составит уплата НДС.
Работы начнутся с 1 июня 2026 года. Завершить реконструкцию планируют 30 июля 2027 года.