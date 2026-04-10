Центр общения старшего поколения из Миасса признан одним из лучших в России

Центр общения старшего поколения в Миассе занял первое место в номинации «Центр общения с охватом более 10 тысяч пенсионеров» по итогам первого всероссийского конкурса среди подобных учреждений. Они работают в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Мероприятие направлено на выявление и распространение лучших практик в сфере организации досуга, просветительской деятельности и поддержки пожилых.
Миасский центр общения старшего поколения представил на конкурс практику «Укрепление когнитивного и физического здоровья». В учреждении ежемесячно проходят занятия и тематические встречи с участием пожилых людей. С начала 2025 года состоялось 57 таких событий, их участниками стали около 800 жителей города.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.