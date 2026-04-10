Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на Озерной завершается снос аварийного дома

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На улице Озерной подходит к завершению демонтаж двухэтажного аварийного дома. Здание было построено в 1953 году и признано аварийным в 2017 году.

Источник: НИА Красноярск

Расселение дома завершилось в прошлом году, в нем проживали 88 человек. Часть собственников получила денежные компенсации, остальные — новые квартиры.

Ранее в городе уже был снесен аварийный дом на улице Калинина, сообщает департамент градостроительства. Сейчас также готовится демонтаж еще четырех зданий — на улицах Краснопресненской, Аральской, Спандаряна и Березина.