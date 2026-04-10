В Красноярске на Озерной завершается снос аварийного дома

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На улице Озерной подходит к завершению демонтаж двухэтажного аварийного дома. Здание было построено в 1953 году и признано аварийным в 2017 году.
Расселение дома завершилось в прошлом году, в нем проживали 88 человек. Часть собственников получила денежные компенсации, остальные — новые квартиры.
Ранее в городе уже был снесен аварийный дом на улице Калинина, сообщает департамент градостроительства. Сейчас также готовится демонтаж еще четырех зданий — на улицах Краснопресненской, Аральской, Спандаряна и Березина.