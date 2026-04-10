Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку в поддержку ХК «Торпедо»

Иллюминация будет работать в преддверии и в период домашних матчей ХК.

Источник: Живем в Нижнем

Телебашню Нижнего Новгорода украсит тематическая подсветка в преддверии и в период домашних матчей ХК «Торпедо» в ¼ плей-офф КХЛ. Об этом сообщили в региональном радиотелевизионном передающем центре.

10, 11, 13 и 14 апреля на башне появятся пожелания удачи от «лютых» — болельщиков нижегородского ХК. Также будут транслироваться тематические бегущие строки и фирменная символика хоккейного клуба. Иллюминацию можно увидеть с 21:30 до 22:00.

Ранее мы писали, что открытие ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде запланировано на май.