Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку в поддержку ХК «Торпедо»

Телебашню Нижнего Новгорода украсит тематическая подсветка в преддверии и в период домашних матчей ХК «Торпедо» в ¼ плей-офф КХЛ. Об этом сообщили в региональном радиотелевизионном передающем центре.
10, 11, 13 и 14 апреля на башне появятся пожелания удачи от «лютых» — болельщиков нижегородского ХК. Также будут транслироваться тематические бегущие строки и фирменная символика хоккейного клуба. Иллюминацию можно увидеть с 21:30 до 22:00.
Ранее мы писали, что открытие ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде запланировано на май.