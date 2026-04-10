Орбан заявил, что его противники хотят захватить власть в Венгрии любым путем

Виктор Орбан заявил, что его противники готовы захватить власть в Венгрии любым способом, даже если для этого придётся поставить под сомнение итоги парламентских выборов и очернить их за рубежом. Об этом он сообщил в ходе выступления.
Премьер-министр призвал венгров сохранять спокойствие и сплотиться перед лицом такой угрозы. Премьер отметил, что оппозиция не собирается признавать результаты голосования. По его словам, противники власти уже сейчас пытаются создать видимость нарушений, хотя подсчёт голосов ещё не завершён.
Орбан сообщил, что оппозиционеры активно заигрывают с иностранными разведками и угрожают расправой тем, кто поддерживает нынешнее правительство.
Премьер подчеркнул, что всё это — хорошо спланированная акция. Цель — создать хаос внутри страны и дискредитировать венгерские выборы на международной арене, чтобы поставить под сомнение выбор самого венгерского народа.
Ранее американский президент Дональд Трамп поддержал кандидатуру Виктора Орбана на предстоящих выборах. Он отметил, что венгерский премьер — сильный лидер, который может добиться больших результатов во главе страны.