Медпункты откроют в 9 населенных пунктах Завьяловского района Удмуртии

В селе Ягул появится новая модульная женская консультация.

Фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории откроют в этом году в девяти населенных пунктах Завьяловского района Удмуртии при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.

Так, новые медучреждения появятся в деревнях Подшивалово, Новая Казмаска, Старое Мартьяново, Непременная Лудзя и Большая Венья, селах Первомайский, Вараксино, Гольяны и Люк. Там можно будет пройти диспансеризацию, вакцинацию и многое другое. В селе Ягул появится новая модульная женская консультация.

В прошлом году новые фельдшерско-акушерские пункты открыли в десяти населенных пунктах района, а врачебные амбулатории — в трех. Был проведен ремонт поликлиники, стационара, инфекционного корпуса, женской консультации, стоматологического отделения и лаборатории Завьяловской районной больницы.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.