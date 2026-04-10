9 БПЛА уничтожили утром 10 апреля над Волгоградской областью

Волгоградская область всю ночь 10 апреля 2026 года отбивала массированную атаку БПЛА. ВСУ направили на Волгоград 66 дронов. 9 беспилотных объектов самолетного типа уничтожены в утренние часы, сообщает Минобороны РФ.
Напомним, беспилотная опасность в регионе действовала около 10 часов, также объявляли ракетную угрозу. В результате налета в Волжском погиб мирный житель, который получил ранения осколками. В Суровикинском районе повреждены 13 жилых домов, линия электропередач и газопровод.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.