В Хабаровске прошла церемония возложения цветов к памятнику бывшим узникам фашистских концлагерей, который находится на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей традиционно проходит 11 апреля. В этот день вспоминают об интернациональном восстании, поднятом в 1945 году узниками Бухенвальда, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В нашем регионе в настоящее время проживают 39 бывших узников фашизма. Правительство края делает все возможное для сохранения правовой и социальной защищенности бывших узников фашистских концлагерей. И сегодня мы возлагаем цветы в память об их человеческом подвиге», — отметила заместитель министра — начальник управления по работе с ветеранами, инвалидами и организации социального обслуживания министерства социальной защиты каря Елена Приходько.
В Хабаровске почтили память жертв фашистских лагерей. Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Хабаровского края.
В церемонии приняли участие представители правительства края, краевого парламента, Хабаровской епархии, Хабаровского краевого отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, Хабаровского Краевого совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, бывшие узники фашистских концлагерей, представители молодежных и военно-патриотических организаций края.
Согласно действующему законодательству бывшие несовершеннолетние узники фашизма отнесены к категории «федеральных» льготников, им предоставляются меры социальной поддержки, установленные для участников войны, а имеющим инвалидность — льготы, установленные для инвалидов войны. В крае также установлен ряд дополнительных мер социальной поддержки: компенсация в размере 100% расходов по оплате проезда на автомобильном транспорте междугородного сообщения по социальным нуждам, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, ежегодные выплаты ко Дню Победы и другие.