Петербургские ученые создают «космический интернет» для спутников

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разрабатывает оборудование для высокоскоростной передачи данных в космических аппаратах.

Источник: Пресс-служба Центра аэрокосмических исследований и разработок

Как сообщил директор Центра аэрокосмических исследований и разработок вуза Валентин Оленев, на этапе прототипирования используются готовые коммерческие решения, что позволяет быстрее проверять архитектуру и параллельно дорабатывать собственные технологии.

«На этапе прототипирования мы действительно можем сначала отработать архитектуру на готовых коммерческих платах — это быстрее позволяет проверить работоспособность решений и вести процесс доработки параллельно с разработкой собственного оборудования», — рассказал Оленев.

В настоящее время университет уже приступил к созданию аппаратуры на собственной элементной базе: разрабатываются платы, а корпуса для них планируется производить непосредственно в ГУАП. Таким образом, конечный продукт будет практически полностью отечественной разработки.

Речь идет об устройствах, обеспечивающих сетевое взаимодействие оборудования на борту космических аппаратов, — аналогах компьютерных сетей, которые работают внутри спутников и между ними. Уже созданы три переходных устройства, которые интегрируют старые системы с новыми высокоскоростными стандартами.

Ожидается, что разработка выйдет на рынок после завершения испытаний. Полный цикл отработки, включая тестирование на спутниках и беспилотниках, планируют завершить к 2030 году.