В поморском селе Верхняя Тойма отремонтировали школу

Школа в селе Верхняя Тойма Архангельской области открылась после ремонта, проведенного при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Специалисты обновили кровлю, фасад, крыльцо и цоколь, заменили двери и часть окон, привели в порядок инженерные системы: отопление, водо- и электроснабжение, вентиляцию и сигнализацию. Внутри учреждения оборудовали современные учебные классы, отремонтировали коридоры и санузлы, пищеблок, спортивный и актовый залы, школьный музей, центр детских инициатив и медицинский кабинет. В помещениях установили интерактивные панели и новую мебель.
«Вложение в школу — это вложение в будущее подрастающего поколения. Пусть современное оборудование и комфортная среда откроют перед ребятами новые горизонты, позволят им увереннее побеждать на олимпиадах, качественнее готовиться к экзаменам и, самое главное, раскрывать свои таланты», — отметил в соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.