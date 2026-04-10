В Перми за сутки выпала треть месячной нормы снега

Треть месячной нормы снега выпало в Перми за сутки, сообщил доктор географических наук Андрей Шихов в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».
В ночь с 9 на 10 апреля снег выпал во всех центральных и южных районах Прикамья. Больше всего осадков за последние 12 часов выпало в Оханске — 9 миллиметров. В Перми за этот же период — 6 миллиметров. По количеству осадков за сутки краевая столица оказалась лидером — 13 миллиметров.
Высота снежного покрова утром 10 апреля оказалась наибольшей в Бисере — 15 сантиметров (с учётом 5 сантиметров старого снега). В Перми сугробы выросли до 10 сантиметров.
Самая низкая температура зафиксирована в Чердыни −9,5°С, в Бисере −9,2°С. В Перми утром было −5,1°С. На юге края температура колебалась от 0 до −2°С.
Днём ожидается выход каспийского циклона. Осадки в виде сильного мокрого снега и снега с дождём начнутся в ближайшие часы на юге края, а в Перми — примерно с 16:00. За вечер прибавка снежного покрова может составить ещё 2−3 сантиметра.