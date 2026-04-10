В Башкирии заготовят 28 миллионов сеянцев для лесовосстановления

Лесоводы Республики Башкортостан заготовят 28 миллионов сеянцев деревьев для проведения лесовосстановления. Работы организуют при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Выкопка сеянцев уже началась в большинстве районов республики. Так, с трех лесных питомников Абзелиловского лесхоза будет получено почти 2 миллиона сеянцев сосны, а в Зилаирском лесхозе объем заготовки составит 2,4 миллиона. После этого этапа растения отправят на сортировку и далее закопают в снежные бурты.
«Общего объема в 28 миллионов сеянцев с открытой корневой системой будет достаточно для выполнения плана по лесовосстановлению, который на текущий год предусматривает работы на площади не менее 14 тысяч гектаров. Это позволит обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов на уровне не ниже 103%, что является целевым показателем федерального проекта “Сохранение лесов” национального проекта “Экологическое благополучие”», — подчеркнул министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.