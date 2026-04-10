В Башкирии заготовят 28 миллионов сеянцев для лесовосстановления

После выкопки растения отправят на сортировку.

Лесоводы Республики Башкортостан заготовят 28 миллионов сеянцев деревьев для проведения лесовосстановления. Работы организуют при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Выкопка сеянцев уже началась в большинстве районов республики. Так, с трех лесных питомников Абзелиловского лесхоза будет получено почти 2 миллиона сеянцев сосны, а в Зилаирском лесхозе объем заготовки составит 2,4 миллиона. После этого этапа растения отправят на сортировку и далее закопают в снежные бурты.

«Общего объема в 28 миллионов сеянцев с открытой корневой системой будет достаточно для выполнения плана по лесовосстановлению, который на текущий год предусматривает работы на площади не менее 14 тысяч гектаров. Это позволит обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов на уровне не ниже 103%, что является целевым показателем федерального проекта “Сохранение лесов” национального проекта “Экологическое благополучие”», — подчеркнул министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.