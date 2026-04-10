В Башкирии заготовят 28 миллионов сеянцев для лесовосстановления

«Общего объема в 28 миллионов сеянцев с открытой корневой системой будет достаточно для выполнения плана по лесовосстановлению, который на текущий год предусматривает работы на площади не менее 14 тысяч гектаров. Это позволит обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов на уровне не ниже 103%, что является целевым показателем федерального проекта “Сохранение лесов” национального проекта “Экологическое благополучие”», — подчеркнул министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.