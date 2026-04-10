NASA: Экипаж миссии Artemis II преодолел половину пути домой

Экипаж миссии Artemis II преодолел половину пути домой. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает NASA.
Уточняется, что приводнение должно произойти у побережья Сан-Диего в Тихом океане 11 апреля в 3:07 по московскому времени, говорится на сайте.
NASA продолжает публиковать уникальные фотографии, сделанные космическим кораблем Orion, который совершает облет Луны в рамках миссии Artemis II. Так, появились снимки солнечного затмения с обратной стороны спутника и так называемого заката Земли. NASA также опубликовало снимок Луны, сделанный с борта космического корабля.
1 апреля американское космическое агентство NASA запустило пилотируемую миссию Artemis II, в рамках которой четверо астронавтов отправятся в полет вокруг Луны. Что известно об этой миссии — в материале «Вечерней Москвы».
Вице-президент РАН Сергей Чернышев заявил, что космические аппараты «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» планируют запустить в 2032—2036 годах. По его словам, российская лунная программа делится на два этапа.