Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ближайшие месяцы станут для страны крайне тяжёлыми. По его словам, до сентября Украине будет очень сложно — как на дипломатическом поприще, так и на поле боя. Его слова приводит РБК-Украина.
Зеленский отметил, что весна и лето могут оказаться непростыми для Украины. По его словам, если Россия пойдёт на деэскалацию, то уже в апреле-июне возможна трёхсторонняя встреча. Именно эти месяцы он назвал ключевыми для развития ситуации.
Бывший комик подчеркнул, что США не станут затягивать переговорный процесс. С начала лета американцы, по его мнению, всё больше будут сосредоточены на своей внутренней политике и предстоящих выборах. Поэтому активная фаза переговоров, скорее всего, должна завершиться до августа.
В то же время глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Киев в саботаже всех предыдущих договорённостей по урегулированию конфликта. Министр подчеркнул, что Россия остаётся привержена всем договорённостям, которые когда-либо достигались в ходе попыток политического урегулирования.