Зеленский призвал украинцев готовиться к сложнейшему периоду: с чем это связано

Зеленский отметил, что весна и лето могут оказаться непростыми для Украины. По его словам, если Россия пойдёт на деэскалацию, то уже в апреле-июне возможна трёхсторонняя встреча. Именно эти месяцы он назвал ключевыми для развития ситуации.