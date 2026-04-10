Умер Afrika Bambaataa, американский рэпер и диджей. Ему было 68 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей музыканта.
По данным агентства, артист скончался в Пенсильвании. Причиной смерти стали последствия онкологического заболевания. При этом какие-либо другие подробности не разглашаются. В частности, не называются даты похорон и прощания.
«Хип-хоп никогда не будет прежним без него, то, чем сегодня стал хип-хоп, он обязан ему. Его дух живет в каждом бите», — говорится в заявлении основанной им компании.
Afrika Bambaataa (настоящее имя Лэнс Тейлор) считается одним из пионеров хип-хопа и электро. Он оказал значительное влияние на развитие жанра, активно используя драм-машины, сэмплирование и технику брейкбита. Широкую известность музыканту принесла композиция Planet Rock 1982 года, в которой использовались элементы электронной музыки и сэмплы группы Kraftwerk.
