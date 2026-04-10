Умер известный рэпер, обвиненный в педофилии

Умер рэпер и диджей Лэнс Тейлор (Afrika Bambaataa) — пионер хип-хопа и основатель Universal Zulu Nation. Музыкант скончался в Пенсильвании в возрасте 67 лет, сообщает TMZ.

Тейлор был культовой фигурой в мире музыки, стоял у истоков хип-хопа. Вершиной его коммерческого успеха стала композиция «Planet Rock» (1984 год), достигшая четвёртого места в американском чарте. Он сотрудничал с Sex Pistols, Джеймсом Брауном, Полом Окенфолдом, а его трек с Leftfield «Afrika Shox» вошёл в саундтрек к фильму «Ванильное небо».

Ранее Тейлора обвинили в сексуальном насилии, торговле людьми и педофилии. В 2025 году он выплатил компенсацию мужчине, который рассказал, что Бамбаата насиловал его с 12 лет и передавал другим взрослым в течение четырёх лет.

Рэпер Мелле Мел после обвинений заявлял, что все знали о насилии над детьми, но это был «самый охраняемый секрет хип-хопа».

Подробности смерти не раскрываются.

